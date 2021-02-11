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Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно

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Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Водитель избил пассажира, потому что он отказался платить за проезд Фото: pixabay.com

В Киеве на Левобережной водитель маршрутки избил пассажира.

Инцидент произошел в маршрутке №316, пишет dtp.kiev.ua. Мужчина отказался платить за проезд.

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"Водитель немедленно отдал ему фидбэк: развернутую обратную связь", - сказано в сообщении.

На видео видно, как водитель повалил мужчину на землю и ударил ногой, после чего вернулся в салон. Но на этом все не закончилось: избитый мужчина подбежал к маршрутки, снова началась драка.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

Во Львове на ул. Гринченко во время движения автобуса мужчина выпал на тротуар и погиб. Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские выяснили, что погибший - житель одного из сел Жовковского района. Ему было 69 лет.

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