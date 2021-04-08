Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских

Правоохранители остановили транспортное средство и обнаружили большее количество пассажиров, чем позволяет количество мест - что спровоцировало конфликт Фото: pixabay.com

В Луцке пассажиры маршрутки устроили потасовку с патрульными.

Правоохранители остановили транспортное средство и обнаружили пассажиров, чем позволяет количество мест. Это что спровоцировало конфликт, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

43-летний водитель объяснил патрульным, что он неоднократно просил пассажиров покинуть автобус, однако они игнорировали все требования карантинных норм.

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В то же время двое пассажиров разнервничались и стали ругаться, а также дергать полицейских за форму и препятствовать их работе.

41-летнюю женщину и 41-летнего мужчину патрульные задержали и составили на них протоколы. На водителя тоже составили протокол за нарушение правил карантина.

В Кропивницком произошел конфликт в маршрутке. Мужчина и женщина из-за просьбы кондуктора надеть маски разбили лобовое стекло автобуса.