Водитель избил битой полицейского

Фото: npu.gov.ua

В Киеве оперативники задержали мужчину, который из-за замечания побил битой полицейского.

Инцидент произошел на просп. Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Установили, что пострадавший - полицейский полка полиции особого назначения. Неподалеку от автозаправки на ул. Богатырской работник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.

"Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда полицейский вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель автомобиля Volkswagen вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", - рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

По камерами видеонаблюдения оперативники быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержали его на ул. Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

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"Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять. Его задержали и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Алексей Журавель.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления. По этому факту следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство.

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