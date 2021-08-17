Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка

Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook

В Венгрии во время веломарафона North Cape 4000 погибла участница из Украины 38-летняя Ольга Иванова.

Несчастный случай произошел на трассе возле озера Балатон. Там украинку сбил автомобиль, сообщается на странице сообщества "Книга памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный украинец устроил смертельную аварию в Венгрии: показали фото

Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны лишь 17 августа. Столкновение произошло около 23:30, когда спортсменка двигалась по трассе. От полученных травм украинка умерла на месте происшествия.

За рулем авто был 44-летний житель Кестхея. Он пояснил, что не заметил велосипедистку в темноте.

В Польше в ДТП погибли двое украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий - родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.