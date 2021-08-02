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понедельник, 02 августа 2021 05:30

Во время урагана во Львове погибли два человека

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Во время урагана во Львове погибли два человека
Фото: Pixabay

Во время урагана во Львове упало дерево на двух человек, в результате чего парень и девушка погибли.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Facebook.

Он сообщил, что 1 августа, около 23 часов, "во время урагана из-за падения дерева в парке Стрыйском с стороны ул. Власа Самчука Львов - погибли два человека, парень почти 20 лет и девушка 18 сидели под деревом на лавочке в парке. Соболезнования семье ".

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Ливень в Черновцах наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затопленные улицы.

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