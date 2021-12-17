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пятница, 17 декабря 2021 09:50

Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов
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Чиновники Львовского пограничного отряда задержали нелегальных мигрантов
Фото: ГПСУ
Участковый инспектор обнаружил на подведомственном участке две группы иностранцев
Нарушителей доставили в пограничное подразделение, составили административные документы

Чиновники Львовского пограничного отряда задержали нелегальных мигрантов.

Участковый инспектор обнаружил на подведомственном участке две группы иностранцев, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"От пограничного подразделения направили дополнительные наряды. Впоследствии охранники госграницы задержали семерых граждан Афганистана, которые намеревались незаконно попасть в ЕС", - говорится в сообщении.

В двух других случаях о появлении неизвестных в одном из населенных пунктов Львовского района сообщили местные жители. Группа реагирования с оперативным сотрудником задержала вероятных нарушителей. Ими оказались два 33-летних гражданина Египта и два гражданина Афганистана 36 и 38 лет.

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Нарушителей доставили в пограничное подразделение, составили административные документы. Судьбу незаконных мигрантов будет решать суд.

В ночь на 16 декабря на Закарпатье пограничники задержали у границы с Румынией восемь афганцев. Они скрывались в заброшенной школе села Нижняя Апша Тячевского района и хотели нелегально попасть на территорию Евросоюза.

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