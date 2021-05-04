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вторник, 04 мая 2021 18:41

Во Львове горел отель

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Во Львове горел отель
В гостинице "Джем" произошел пожар. Фото: ГСЧС

В центре Львова в гостинице "Джем" на улице Коперника произошел пожар.

Пожар возник в перекрытии между мансардным этажом и крышей здания отеля, сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Из помещения администрации заведения эвакуировали 10 посетителей.

"В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 60 кв.м., коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 кв.м., повреждены потолок и стены на площади 45 кв. м", - говорится в сообщении.

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Пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.

В ночь на 4 мая на территории храма преподобного Серафима Саровского в Голосеевском районе столицы произошел пожар. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 2:29.

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Дата
04
мая

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