Во Дворце культуры сгорел человек

В Кривом Роге Днепропетровской области на пожаре во Дворце культуры погиб человек.
"8 октября в 15:25 поступили сообщения о пожаре, который произошел во Дворце культуры на улице Матросова, Терновского района города Кривой Рог. Прибыв на место вызова пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуы", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуаций.
Пожар локализован в в 15:52 и ликвидировали в 16:20. На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения.
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К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Причину пожара устанавливают правоохранители.
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