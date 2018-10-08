Во Дворце культуры сгорел человек

Мужчина погиб в Кривом Роге. Фото: zik.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области на пожаре во Дворце культуры погиб человек.

"8 октября в 15:25 поступили сообщения о пожаре, который произошел во Дворце культуры на улице Матросова, Терновского района города Кривой Рог. Прибыв на место вызова пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуы", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуаций.

Пожар локализован в в 15:52 и ликвидировали в 16:20. На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стоянке сгорело 5 автомобилей

К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

На выходных в оккупированном боевиками Антраците Луганской сгорел торговый центр "Маяк". Жители города связывают пожар с веерными отключениями электричества.