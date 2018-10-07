На стоянке сгорело 5 автомобилей

На одной из автостоянок Одессы произошел пожар.

Сгорело 5 автомобилей. Событие произошло в Суворовском районе, сообщает полиция Одесской области.

Человеческих жертв нет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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"Предварительная причина пожара - поджог. По данному факту начато уголовное производство ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

В Одессе загорелся один из корпусов санатория "Красные зори". В ДСНС подтвердили эту информацию. Пожарные тушат пламя и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. На прошлой сессии горсовет разрешил разработку проектов отвода участка, на котором находится санаторий.