В оккупированном городе на Луганщине сгорел торговый центр

На выходных в оккупированном боевиками Антраците Луганской сгорел торговый центр "Маяк".

Жители города связывают пожар именно с веерными отключениями электричества. Об этом в Facebook написал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Фото: facebook

"Только что сообщили, что на оккупированной территории Луганской области в пгт Антрацит, сгорел торговый центр "Маяк". Это произошло 6 октября 2018-го. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я еще проверяю информацию", - отметил он.

По его словам, на прошлой неделе на оккупированной территории Луганской области происходили веерные отключения электричества.

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"Раньше так называемое "Министерство топлива и энергетики" ЛНР сообщало, что с вечера 6 октября 2018-го до 5:00 7 октября 2018-го будут проводиться плановые ремонтные работы, и, по их заявлениям, дефицит электроэнергии в этот период будет ощутим, то есть другими словами - перебои электроэнергии. Именно в этот период и произошел пожар. У пожарной службы, приехавшей на место происшествия, было недостаточно воды, и приехали пожарные с опозданием", - написал Лисянский.

На оккупированной территории Луганщины на сутки выключили электричество, прекратили подачу воды. Также остановились железнодорожные перевозки, закрыты большинство заправок, а в работе мобильной связи постоянные перебои.