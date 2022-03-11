Власти Изюма послали оккупантов в направление российского корабля: город под контролем ВСУ

Власти Изюма не сдали город оккупантам. Фото: Depo.ua

Власти Изюма не пошли на ультиматум России сдать город. Мэр Изюма Валерий Марченко ответил отказом на ультиматум российских военных.

Об этом заявил заместитель мэра Владимир Мацокин.

"Их целью было и остается военное продвижение на юг. На эти угрозы Изюмский городской голова ответил, что он мэр украинского города и им останется, а главной задачей городских властей является сохранение жизни и здоровья людей и обеспечение жизнедеятельности города, а не проведение военных операций. Это шантаж, провокации и манипуляции, игра на чувствах и ответственности за город", - отметил.

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11 марта в Изюме планируют продолжить эвакуацию людей и ждут гуманитарной помощи.

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков. Там нет света и воды, также не работает телефонная связь и интернет, а обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов. Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил.