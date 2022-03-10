Российские террористы обстреливают Изюм из-за отказа пропустить их в Харьков

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков. Фото: Depo.ua

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков. Там нет света и воды, также не работает телефонная связь и интернет, а обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов.

Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире Радио Свобода.

"На главу города выходили оккупанты с предложением открыть мосты – там есть несколько разводных мостов – для того, чтобы оккупанты беспрепятственно переправили свою технику дальше с логистикой в ​​направлении города Харьков. На что мэр отказался и все горожане сказали: нет, это украинский город, и они не будут помогать и содействовать оккупантам в продвижении по Украине. После того начались обстрелы. Ставились оккупантами несколько ультиматумов: до 9 утра одного дня, затем до 18 часов следующего. Жители не согласились, местные власти не согласились, и началось фактическое уничтожение этого города", – рассказал Синегубов.

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Синегубов добавил, что сегодня (10 марта) действительно были эвакуированы около 2 тыс. человек, с помощью автобусов 44 автобусами вывезли главы области.

"Мы не смогли ввезти туда гуманитарную помощь в полном объеме, которую запланировали, а это три фуры, около 60 тонн. Мы завезли только около 10 тонн", – сказал он.

Глава области анонсировал продолжение переговоров по еще одному зеленому коридору завтра для эвакуации людей и доставки гуманитарного груза.

"Это продукты питания, одежда, медикаменты, бытовая химия, то есть самое необходимое для людей. Для понимания: город фактически разделен на две части, первая часть, откуда мы сегодня проводили эвакуацию. Другая подконтрольна оккупантам и оттуда людей они пока не отпускают, хотя люди изъявляют желание эвакуироваться", – рассказал Синегубов.

Глава ОВА заверил, что враг в город Харьков не попадет. Они поняли, что эту войну фактически проиграли, и перешли к такому коварному обстрелу из артиллерии, авиации, крылатых ракет.

Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации мирных людей в городе Изюме на Харьковщине. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. При эвакуации жителей Изюма продолжались обстрелы. Российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и продолжила атаку на мирное население. Выехали 44 автобуса. Эвакуировали более 1600 человек. Привезли гуманитарный груз из Харькова.