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четверг, 10 марта 2022 19:31

Спецтема: Война России против Украины

Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
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Фото: Национальная полиция

Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации мирных людей в городе Изюме на Харьковщине.

К счастью, никто из гражданского населения не пострадал, пишут в Национальной полиции.

При эвакуации жителей Изюма продолжались обстрелы. Российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и продолжила атаку на мирное население.

Выехали 44 автобуса. Эвакуировали более 1600 человек. Привезли гуманитарный груз из Харькова.

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Всех эвакуированных временно пристроили в безопасных местах пребывания.

Из города Изюм, Харьковской области, отправились автобусы с гражданским населением. Сейчас город покидают около 2 тысяч человек. Им будет обеспечен проезд в Днепр. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель руководителя офиса ОП Кирилл Тимошенко.

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