Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме

Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации мирных людей в городе Изюме на Харьковщине.
К счастью, никто из гражданского населения не пострадал, пишут в Национальной полиции.
При эвакуации жителей Изюма продолжались обстрелы. Российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и продолжила атаку на мирное население.
Выехали 44 автобуса. Эвакуировали более 1600 человек. Привезли гуманитарный груз из Харькова.
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Всех эвакуированных временно пристроили в безопасных местах пребывания.
Из города Изюм, Харьковской области, отправились автобусы с гражданским населением. Сейчас город покидают около 2 тысяч человек. Им будет обеспечен проезд в Днепр. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель руководителя офиса ОП Кирилл Тимошенко.
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