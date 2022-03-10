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четверг, 10 марта 2022 15:21

Из Изюма отправились автобусы с людьми

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Из Изюма отправились автобусы с людьми
Из Изюма вывозят гражданское население. Фото - Telegram Кирилл Тимошенко

Из города Изюм, Харьковской области, отправились автобусы с гражданским населением. Сейчас город покидают около 2 тысяч человек. Им будет обеспечен проезд в Днепр.

Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель руководителя офиса ОП Кирилл Тимошенко.

"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр", - написал он.

Также Тимошенко сообщил, что в Изюм доставлен гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко назвал направления гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Сейчас гуманитарные коридоры заработали только в Сумской области, сказал Денисенко в эфире телемарафона. "По состоянию на данный момент мы можем говорить, что гуманитарные коридоры заработали только на Сумщине. По сути, говорить о каких-то других гуманитарных коридорах пока, к сожалению, очень сложно", - сказал советник министра.

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