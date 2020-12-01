Владелец магазина, которого поймали на нарушении карантина, устроил дебош

Мужчина устроил дебош и полицейским пришлось его успокаивать

В Запорожской области владельца магазина уличили в нарушении карантинных ограничений.

Инцидент произошел 30 ноября в поселке Приазовское. Полицейские наткнулись на магазин, который работал вопреки карантинным требованиям. Они не раз предупреждали арендатора киоска, что необходимо соблюдать правила, однако он их игнорировал. Мужчина устроил дебош и полицейским пришлось его успокаивать, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"В торговом киоске при составлении административного протокола арендатор подошел к полицейскому офицеру общины и облил документы водой. После этого, фигурант начал толкать полицейского, хватать его за форму, выражая свое недовольство действиями представителей власти. На замечание полицейского правонарушитель не реагировал и в конце сбежал из торгового киоска", - говорится в сообщении.

Беглец спрятался в одном из местных магазинов. Полицейские забрали мужчину в участок, где на него составили административные материалы.

В Запорожье из-за карантина действуют ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте. Один из пассажиров, которого не пустили в коммунальный автобус, потому что он оказался "лишним", устроил своеобразную акцию протеста.