"Лишний" пассажир автобуса устроил протест против карантина

Один из пассажиров, которого не пустили в коммунальный автобус, потому что он оказался "лишним", устроил своеобразную акцию протеста Фото: prm.ua

В Запорожье из-за карантина действуют ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Один из пассажиров, которого не пустили в коммунальный автобус, потому что он оказался "лишним", устроил своеобразную акцию протеста. Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов Запорожья.

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Недовольство из-за лимита мест мужчина решил показать, перекрыв движение автобуса.

Как долго он протестовал, и чем закончился его молчаливый протест, не сообщается.

В Николаеве патрульные полицейские во время рейда остановили маршрутку и вытащили из транспорта пассажира, находившегося в салоне без маски. При этом мужчина пытался сопротивляться.