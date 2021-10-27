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среда, 27 октября 2021 17:29

Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине

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Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
В результате его действий пострадали 39-летняя женщина и ее 19-летний сын. Фото: t.me/kharkiv_1654

Виновник смертельного ДТП в Харькове, которому грозит до восьми лет тюрьмы, ранее уже имел проблемы с законом.

16-летний Николай Харьковский находится на условном сроке наказания за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести, заявил 27 октября начальник отдела следственного управления полиции Александр Умников во время брифинга.

В июле прошлого года подростка приговорили к двум годам условно за стрельбу в супермаркете. В результате его действий пострадали 39-летняя женщина и ее 19-летний сын.

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В 2019-м тогда еще 14-летний подросток стрелял из пневматического пистолета. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезается в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали.

Следователи будут настаивать на взятии водителя Infiniti под стражу. Ему грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения. Infiniti принадлежит его матери. Ходатайство об избрании меры пресечения завтра будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

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Дата
27
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