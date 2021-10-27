Появилось видео первых минут после кровавой аварии в Харькове

Водителя и троих пассажиров Infiniti госпитализировали после ДТП. В полиции подтвердили, что среди травмированных есть несовершеннолетние. Фото: t.me/kharkivlife

Одним из пассажиров Infiniti, на скорости влетевшего в Chevrolet Aveo, якобы была девушка.

Об этом сообщил "Харьков 1654" в Telegram и обнародовал видео с места смертельной аварии.

"На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон. К ней подходит якобы 16-летний виновник ДТП (в белой футболке. - Gazeta.ua) и пытается найти ее телефон", - говорится в описании видео.

На кадрах также заметны многочисленные обломки автомобиля.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезается в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. За рулем Infiniti якобы находился 16-летний мажор. Дорогую иномарку ему недавно купили родители. Скорость машины превышала 100 км/ч. Управлял ли Infiniti несовершеннолетний, полиция не сообщила.