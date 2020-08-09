"Видно, ребенок защищался" - новые подробности убийства 8-летнего мальчика

На Черниговщине 30-летний мужчина зарезал 8-летнего сына. Фото: cn.npu.gov.ua

Неделю назад возле села Скоренец на Черниговщине нашли убитым 8-летнего Никиту Осадчего. Исчез накануне, когда пошел прогуляться в лес с отцом, 30-летним Андреем. На теле мальчика эксперты насчитали не менее 50 резаных ран.

Порезы были не только на туловище, но и на руках, и ногах. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал житель Скоренцов 61-летний Николай, который был понятым.

"Страшно было смотреть на ребенка. Возле головы была большая рана, из которой кровь текла. Десятки ран, и спереди, и сзади, на ножках. И ручки порезанные, между пальчиками. Видно, ребенок защищался. Были и неглубокие, такие поверхностные порезы, как их какой-то садист оставлял. Не знаю, как такое сотворить с ребенком можно", - говорит мужчина.

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В убийстве сына, по информации полиции, мужчина признался, как нашли тело ребенка. В его вещах обнаружили и окровавленный нож. В суде он был немногословен. От объяснений отказался. Просил только назначить домашний арест. Два года назад - за год до развода - Андрей Осадчий лечился в психоневрологической больнице. Но на учете там не стоял. К уголовной или административной ответственности не привлекался.

Мать ребенка следователям рассказывала о сложных отношениях с бывшим, но говорит, что сына он любил.

Следствие по делу продолжается. Назначен ряд экспертиз.

Об исчезновении мальчика в полиции 2 августа сообщила его мать. Поиски продолжались всю ночь. В них участвовали около сотни правоохранителей, спасателей, лесников и неравнодушных граждан. Среди них был и 30-летний отец пропавшего. На его одежде полицейские заметили кровь, а при нем был окровавленный нож. Поиски продолжались до 7 утра. Когда тело мальчика нашли, отец признался в убийстве.