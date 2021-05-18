 
Ексклюзивы
1/5
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 414
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 225
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 198
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1215
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 531
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 783
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 567
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1089
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
3
4
3
8
5
Ветераны в форме пришли под суд поддержать Антоненко: фото
Ветераны в форме пришли под суд поддержать Антоненко: фото
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
Пылает склад шиномонтажа. Перекрыли движение: первые фото и видео
Пылает склад шиномонтажа. Перекрыли движение: первые фото и видео
Пьяный водитель открестился от аварии: столкнулись два буса, легковушка и локомотив
Пьяный водитель открестился от аварии: столкнулись два буса, легковушка и локомотив
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
Видео
Все видео
Сын супругов Родикових после падения с моста умер: появилось его предсмертное видео
Сын супругов Родикових после падения с моста умер: появилось его предсмертное видео
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Оборванные провода и снесенные крыши: буря наделала беды на Херсонщине
Оборванные провода и снесенные крыши: буря наделала беды на Херсонщине
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 162
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 234
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 567
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 999
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 900
Колонка
17 мая 2021
Просмотров: 531
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 15:51

Ветераны в форме пришли под суд поддержать Антоненко: фото
3

  Комментировать

Во вторник, 18 мая, в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На нем рассматривают ходатайство прокурора о продлении меры пресечения подозреваемым - круглосуточного домашнего ареста для Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, а также пребывания под залогом для Яны Дугарь.

Первой в суд пришла Кузьменко, потом Антоненко и Дугарь. Собратья в военной форме пришли поддержать Антоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко

Он также пришел в форме, поздравил собравшихся под судом словами "Слава Украине!", коротко переговорил и пофотографировался с активистами. Те, в свою очередь, подарили ему гитару.

В Шевченковском райсуде Киева рассматривают ходатайства о мерах подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь
Фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg
В Шевченковском райсуде Киева рассматривают ходатайства о мерах подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь
В Шевченковском райсуде Киева рассматривают ходатайства о мерах подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь

Участника русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. За решеткой Антоненко провел более 500 дней. Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветераны в форме пришли под суд поддержать Антоненко: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 17280
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 10125
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 9018
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 8811
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7776
Происшествия
В рядах ВСУ разоблачили бывшего боевика ДНР
В рядах ВСУ разоблачили бывшего боевика ДНР Просмотров: 54
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 2151
Пылает склад шиномонтажа. Перекрыли движение: первые фото и видео
Пылает склад шиномонтажа. Перекрыли движение: первые фото и видео
3
 Просмотров: 495
Фотографировал голой и показывал пенис: мужчина развращал 5-летнюю падчерицу
Фотографировал голой и показывал пенис: мужчина развращал 5-летнюю падчерицу Просмотров: 495
Загадочное исчезновение одесситки в Турции: каковы версии полиции
Загадочное исчезновение одесситки в Турции: каковы версии полиции Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Голосов: 1105
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть