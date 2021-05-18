Ветераны в форме пришли под суд поддержать Антоненко: фото

Во вторник, 18 мая, в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На нем рассматривают ходатайство прокурора о продлении меры пресечения подозреваемым - круглосуточного домашнего ареста для Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, а также пребывания под залогом для Яны Дугарь.

Первой в суд пришла Кузьменко, потом Антоненко и Дугарь. Собратья в военной форме пришли поддержать Антоненко.

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Он также пришел в форме, поздравил собравшихся под судом словами "Слава Украине!", коротко переговорил и пофотографировался с активистами. Те, в свою очередь, подарили ему гитару.

Фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg

Участника русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. За решеткой Антоненко провел более 500 дней. Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам.