Ветеран МВД 7 лет скрывался от правосудия

На границе с Россией задержали бывшего начальника районной милиции, который 7 лет находился в международном розыске. Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

На границе с Россией задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений ГУ МВД Украины, который с 2013-го года находился в международном розыске.

Занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, мужчина на протяжении апреля 2011 года - июля 2012 года получил от четырех человек более 135 тыс. грн взятки. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Вместо этого он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать их незаконную деятельность по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацителированного", - сообщают в прокуратуре.

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В феврале 2013 года ему было заочно было объявлено о подозрении. Фигурант более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации. Экс-милиционера задержали при попытке пересечь границу с Россией.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог.

В Житомирской задержали мужчину, который совершившего разбой и 8 лет скрывался от следствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.