Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 972
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
3 Просмотров: 18837
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 792
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3267
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6552
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1296
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2691
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3861
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
4
3
5
3
9
Под Лубнами погибла супружеская пара велосипедистов - фото
Под Лубнами погибла супружеская пара велосипедистов - фото
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Фура разлеталась на куски: показали видео ДТП под Киевом
Фура разлеталась на куски: показали видео ДТП под Киевом
С авто выбросило сиденья: иностранец погиб в лобовой аварии
С авто выбросило сиденья: иностранец погиб в лобовой аварии
На контрабандных сигаретах заработали 50 млн
На контрабандных сигаретах заработали 50 млн
Видео
Все видео
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 918
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1953
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 756
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2601
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 08:40

Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе

  Комментировать

26 июня в Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький с Ильинцов. Две недели был в коме после того, как упал в яму с отходами на территории предприятия "Винницкая птицефабрика" в Ладыжине.

Мужчина работал на фабрике водителем 2 года.

Автор: apostrophe.ua
  В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе
В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении

Родные и друзья Максима требуют расследования. Есть вопрос, как к технике безопасности на предприятии, так и помощи от руководства. Удивляет и то, почему товарища, которого спас Максим, на следующий день вызвали на работу. Хотя странные высыпания на теле у него не сошли.

Автор: apostrophe.ua
  В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе
В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе

Трагедия произошла 10 июня. В тот день коллега Максима сбрасывал просроченную курятину в яму. У него выпала монтировка. Наклонился и внезапно упал вниз. Начал кричать, потому что в яме пахнет кислотой и аммиаком. Максим один из первых бросился к нему. Но коллега потерял сознание и потянул его за собой в яму. Прибегали другие водители. Первым вытащили того мужчину. Максим 10 минут пробыл без кислорода. Пострадал головной мозг. Его вытащили уже без сознания. Впал в кому.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Болгар и греков вывезли в Казахстан

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 27066
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 24174
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 2 Просмотров: 18828
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
7
 Просмотров: 17172
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 16371
Происшествия
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
 Просмотров: 243
Чиновника ГСЧС задержали на взятке
Чиновника ГСЧС задержали на взятке Просмотров: 405
Смерть ребенка в аквапарке: подробности
Смерть ребенка в аквапарке: подробности Просмотров: 2052
Под Лубнами погибла супружеская пара велосипедистов - фото
Под Лубнами погибла супружеская пара велосипедистов - фото
4
 Просмотров: 2349
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 8433
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
11
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
8
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 2440
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua