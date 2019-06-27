Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе

26 июня в Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький с Ильинцов. Две недели был в коме после того, как упал в яму с отходами на территории предприятия "Винницкая птицефабрика" в Ладыжине.

Мужчина работал на фабрике водителем 2 года.

Автор: apostrophe.ua В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении

Родные и друзья Максима требуют расследования. Есть вопрос, как к технике безопасности на предприятии, так и помощи от руководства. Удивляет и то, почему товарища, которого спас Максим, на следующий день вызвали на работу. Хотя странные высыпания на теле у него не сошли.

Автор: apostrophe.ua В Винницкой областной больнице скончался ветеран АТО 37-летний Максим Слипенький. Две недели был в коме после того, как надышался аммиаком на работе

Трагедия произошла 10 июня. В тот день коллега Максима сбрасывал просроченную курятину в яму. У него выпала монтировка. Наклонился и внезапно упал вниз. Начал кричать, потому что в яме пахнет кислотой и аммиаком. Максим один из первых бросился к нему. Но коллега потерял сознание и потянул его за собой в яму. Прибегали другие водители. Первым вытащили того мужчину. Максим 10 минут пробыл без кислорода. Пострадал головной мозг. Его вытащили уже без сознания. Впал в кому.