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среда, 02 марта 2022 12:49

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Весь взвод погиб. Командование кинуло нас", - плененный российский оккупант позвонил жене

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&quot;Весь взвод погиб. Командование кинуло нас&quot;, - плененный российский оккупант позвонил жене
Пусть родственники российских "освободителей" узнают, где "служат" и кого убивают их сыновья.

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором плененный российский оккупант звонит по телефону жене. После того как его целый взвод уничтожили украинские воины.

На видео видно, как "рашист" признается жене, что не ожидал такого отношения от Украинского народа.

Когда его нашли, то спасли, сделали операцию и ставятся по-человечески.

"Весь взвод погиб. Со взвода никого не осталось. Наше командывание обманным путем кинуло нас", - говорит россиянин.

"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!" - уверяет украинцев жена российского захватчика.

"Она готовится идти к руководству воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноциде мирного населения в Украине.

Распространяйте это видео! Пусть родственники российских "освободителей" узнают, где "служат" и кого убивают их сыновья и мужья!

Потому что в Украине оккупантов ждут только смерть и свинец!

Вместе победим!", - сообщает СБУ.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".

РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.

За шесть дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.

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