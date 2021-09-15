"Верхнюю часть тела водителя выбросило под дом" - новые подробности взрыва в Днепре

В Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera. Погибли два человека, которые были в салоне. Фото: dp.npu.gov.ua

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре был такой силы, что в доме №10 по просп. Богдана Хмельницкого вынесло окна. Водитель Алексей Кавлак и его пассажир Дарья Гречищева, погибли на месте.

Обломки авто разбросало на другую сторону улицы. Вместе с ними летели части тел, рассказала Gazeta.ua очевидец Ирина Муравей.

"Рвануло так, что во все стороны полетели огненные обломки, какие-то вещи из авто. Верхнюю часть тела водителя выбросило под дом. А рядом два детских сада и школа, через дом напротив детская и взрослая поликлиники и больница. И банк крови, и жилые дома. Как раз по аллее, где взорвался автомобиль, шло очень много людей - в школу, садики, на работу и в больницу. Чудо, что только двое пострадали, которые были в авто", - рассказала женщина.

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Левую часть авто разорвало полностью. Чуть больше уцелел багажник. Внутри остались какие-то вещи и домкрат, добавляют очевидцы.

Нашли ли фрагменты взрывчатки - пока не известно. Рвануло рядом с авто, или в салоне, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

"Взрыв произошел или в или рядом с автомобилем, в котором находилось два человека. Проводят экспертизы", - говорит Старчевская.

По сети распространилась версия, что Кавлак мог перевозить в авто взрывчатку. Однако друзья это отрицают. Погибший не был сапером, а только инструктором по минной безопасности. Поэтому возить с собой в машине взрывчатые вещества для тренингов не мог, говорит председатель общественной организации "Украинский Легион" Алексей Санников.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Это - инструктор Украинского Легиона 44-летний Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева, 35. Дело расследуют как террористический акт. К расследованию подключилась Служба безопасности Украины.