Ведущая ТСН попала в страшное ДТП

Вечером 7 ноября ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран попала в аварию. Звезда ехала в такси домой. Машина, в которой она находилась, врезалась в другую.

Об этом ведущая рассказала в Instagram.

Фото: facebook.com/1plus1.Taran

"Вызвала такси. Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома. Через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", - написала Таран в истории.

Она отметила, что виновником аварии является водитель другой машины. Он остановился на дороге и не поставил предупредительный треугольник.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы", - добавила Таран.

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Серьезных травм в аварии телеведущая не получила. У нее содрана об асфальт рука.

"Ну и чуть-чуть лоб болит. Но это такая мелочь по сравнению с тем, от чего я была так близко", - резюмировала звезда.

Летом этого года в серьезное ДТП попала коллега Лидии Таран Соломия Витвицкая. Авария произошла в аварию в ночь на 15 июля в Киеве на Рыбальской Набережной. Бус Chevrolet, в котором была ведущая, влетел под самосвал. Кроме Витвицкой пострадала еще одна женщина. Обеих госпитализировали.