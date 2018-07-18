В Запорожской области мужчина умер от ботулизма

Вяленая рыба - основной источник ботулизма. Фото: Журнал Житомира

В Запорожской области умер мужчина от ботулизма.

"Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

Это пятый с начала года летальный случай ботулизма.

По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек.

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Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, грибных консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением и сомнительного качества.