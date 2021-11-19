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пятница, 19 ноября 2021 12:10

В Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: есть пострадавшие

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Утром 19 ноября в Запорожье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали шесть человек.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1988 года рождения ехал по маршруту Владимировское – Запорожье, сообщила пресс-служба Нацполиции области. В салоне находились восемь пассажиров.

"Около 6: 00 по ул. Южное шоссе в Запорожье произошло ДТП. Впереди маршрутки остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер для объезда грузовика", - говорится в сообщении.

Автор: zp.npu.gov.ua
 

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель автобуса и пятеро пассажиров – трое мужчин и две женщины. Сейчас всех пострадавших доставили в больницу для обследования и установления степени тяжести травм.

Автор: zp.npu.gov.ua
 

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В Днепре вечером 16 ноября на центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района перевернулся микроавтобус с пассажирами. Mercedes-Benz Sprinter с работниками одного из предприятий вдруг резко изменил направление движения, врезался в отбойник и перевернулся.

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Дата
19
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