Поярков рассказал об обстоятельствах недавнего ДТП в столице

Сам Поярков остался невредимым и прошел проверку на алкотестере на месте аварии. Фото: ТСН

Художник и шоумен Сергей Поярков, который в среду попал в ДТП в Киеве, не заметил водителя, что ехал ему навстречу.

В то же время блогер отметил, что двигался на зеленый сигнал светофора и был трезвым, передает "Общественное".

"Я ехал на зеленый, он ехал на зеленый. Мне надо было его пропустить, и он по касательной ударил меня. Это обычное ДТП. Водитель встречной машины не был пристегнут, из-за чего получил травму головы", - сказал Поярков.

Мужчину забрала "скорая", однако он смог оставить свою машину самостоятельно. Сам Поярков остался невредимым и прошел проверку на алкотестере на месте аварии. Он выразил недоумение из-за внимания к этому "обычному автопроисшествию". По его мнению, внимание от более серьезных ДТП, в которые попадают представители власти, наоборот отвлекается.

"Откуда столько внимания к обычному ДТП без исключительных обстоятельств, особенно со стороны каналов и источников, связанных с Офисом президента? Даже полиция удивляется. Там такой перекресток: либо оба едут на зеленый, либо оба едут на красный. Я завтыкал, да, но был трезв. Я не увидел его ночью – фары ослепили, поворот. Надо было пропустить. Там нет каких-то увечий, нет ничего. Только повреждены две машины", - добавил художник.

Он напомнил о недавнем ДТП с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным, который не смог предоставить подтверждение того, что находился за рулем в трезвом состоянии.

"Президент говорит, что каждый может попасть в ДТП. У нас политика двойных стандартов. Почему Трухин не может показать справку, а нардеп Гео Лерос имеет уголовное дело, ничего не сделав?", - отметил Поярков.

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Поярков на внедорожнике Toyota протаранил автомобиль Skoda. ДТП случилось вечером в среду, 17 ноября, на улице Кирилловской в Подольском районе Киева. Поярков не пострадал, водитель легковушки - в больнице с травмой головы.