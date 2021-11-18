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четверг, 18 ноября 2021 00:33

Не уступил дорогу. Поярков на внедорожнике влетел в легковушку
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Внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda
Фото: ТСН
Внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda
Внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda
Внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda
Внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda

Известный шоумен и художник Сергей Поярков на внедорожнике Toyota протаранил автомобиль Skoda.

ДТП произошло вечером в среду, 17 ноября, на улице Кирилловской в ​​Подольском районе Киева, сообщает ТСН.

Поярков не пострадал, водитель легковушки – в больнице с травмой головы.

Skoda двигалась на зеленый свет в сторону улицы Телиги, Toyota – в это время поворачивала на улицу Белицкую. Поярков не уступил легковушке дорогу в движении.

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Сергей Поярков комментировать аварию не захотел, жаловался на головные боли.

По словам патрульных водители трезвые, обстоятельства устанавливают следователи.

Народный депутат от "Слуги народа" 32-летний Алексей Ковалев попал в ДТП. Он за рулем Mercedes влетел в разворачивавшийся грузовик MAN.

Авария произошла 15 ноября на 42 км автодороги Киев-Одесса.

У пострадавшего нардепа закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма запястье и ушиб коленного сустава.

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