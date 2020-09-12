В Закарпатской области задержали нелегальных мигрантов

На Закарпатье на трассе "Киев - Чоп" задержали группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс служба Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел вблизи с. Карпаты. Правоохранители остановили легковой автомобиль.
По имеющейся предварительной информации, этим транспортным средством на территорию Закарпатской области с последующим перемещением в страны ЕС перевозились нелегальные мигранты.
"Кроме водителя, 21-летнего жителя Тячевского района, в транспортном средстве было трое нелегальных мигрантов без документов - по словам, граждане Шри-Ланки и Бангладеш", - говорится в сообщении.
Задержанные доставлены в Нацполицию, проводится проверка.
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В конце августа пограничники задержали в Харьковской области шесть нелегальных мигрантов из Бангладеш.
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