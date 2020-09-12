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суббота, 12 сентября 2020 23:51

В Закарпатской области задержали нелегальных мигрантов

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В Закарпатской области задержали нелегальных мигрантов
Задержанные доставлены в Нацполицию, проводится проверка. Фото: Госпогранслужба Украины

На Закарпатье на трассе "Киев - Чоп" задержали группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел вблизи с. Карпаты. Правоохранители остановили легковой автомобиль.

По имеющейся предварительной информации, этим транспортным средством на территорию Закарпатской области с последующим перемещением в страны ЕС перевозились нелегальные мигранты.

"Кроме водителя, 21-летнего жителя Тячевского района, в транспортном средстве было трое нелегальных мигрантов без документов - по словам, граждане Шри-Ланки и Бангладеш", - говорится в сообщении.

Задержанные доставлены в Нацполицию, проводится проверка.

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В конце августа пограничники задержали в Харьковской области шесть нелегальных мигрантов из Бангладеш.

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