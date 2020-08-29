Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси

Пограничники задержали в Харьковской обл. шесть нелегальных мигрантов из Бангладеш.
"В районе населенного пункта Шестаково Харьковской области правоохранители остановили два автомобиля, Daewoo Lanos и Samand, в салоне которых находилось шесть иностранцев без документов", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - пояснили пограничники.
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Нелегалов доставили в пограничное подразделение. Составили на них протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.
К ответственности привлекли и таксистов. На них протоколы составили за незаконную перевозку иностранцев и лиц без гражданства.
Украинские и словацкие пограничники задержали группу мигрантов, которые пытались попасть из Украины в страны Европейского Союза. Они назвались гражданами Индии.
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