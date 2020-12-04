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пятница, 04 декабря 2020 10:17

В заброшенном доме нашли скелеты двух людей, замотанных в пленку

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В заброшенном доме нашли скелеты двух людей, замотанных в пленку
Оба тела были скелетированные и обмотаны пленкой Фото: news.24tv.ua

В Никополе Днепропетровской области 3 декабря в заброшенном доме нашли тела двух людей.

Оба тела были скелетированные и обмотаны пленкой, пишет obozrevatel. Полицейские начали проверку происшествия. Была ли смерть насильственной, еще не известно.

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На YouTube-канале общественной организации "Прихист" появилось видео дома, где нашли тела. На записи видно несколько полицейских машин, припаркованных у здания, а также самих копов за работой. Предварительно известно, что инцидент произошел в садовом обществе "Скиф".

Местный житель рассказал, что в этом доме время от времени проживали 4-5 человек. По его словам, это были люди без определенного места жительства.

В последнее время мужчина видел здесь меньше людей и связал это с карантином. Он подтвердил, что в доме нашли тела двух человек.

В Одесской области нашли расчлененное тело в пакетах. Страшную находку обнаружил в лесополосе возле села Выгода местный житель. Пакеты с частями тела находились в земле на глубине менее чем полуметра.

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Дата
04
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