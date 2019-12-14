В лесополосе нашли расчлененное тело

В Одесской области нашли расчлененное тело. Фото: skadtalk

В Одесской области нашли расчлененное тело в пакетах.

Страшную находку обнаружил в лесополосе возле села Выгода местный житель. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

Пакеты с частями тела находились в земле на глубине менее полуметра. Установить пол и примерный возраст человека первичным осмотром не удалось. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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