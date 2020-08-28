В воспитательной колонии повесился несовершеннолетний Фото: www.unn.com.ua

В городе Кременчуг Полтавской области повесился несовершеннолетний осужденный. Об этом пишет УНН.

Парня 2003 года рождения нашли повешенным в помещении клуба воспитательной колонии.

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Известно, что парень попал за решетку из-за умышленного убийства и разбоя. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Сейчас открыто уголовное дело, обстоятельства смерти подростка устанавливают.

Самоубийство в прямом эфире: что известно о погибшем. 28-летний житель Мукачево, который повесился в прямом эфире в Facebook, был зарегистрирован под ником "Миша Данканич". Его самоубийство в сети 1 июня около 19:00 видели десятки людей.