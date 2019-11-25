В военной части произошел пожар

Во Львове произошел пожар в военной части. Фото: 112.ua

Во Львове произошел пожар в военной части.

Загорелась крыша медпункта воинской части на улице Стрыйской, 146. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС во Львовской области.

"Возгорание произошло на крыше медицинской части. Ликвидирован пожар в воинской части в 18:18", - говорится в сообщении.

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Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

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