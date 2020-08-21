В Венгрию пытались вывезти 15 мешков янтаря

В Венгрию автобусом пытались ввезти более 110 кг янтаря. Его спрятали под колесом.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". При осмотре автобуса, совершавшего нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничники заметили тайник, сообщает Государственная пограничная служба.
В нем поместилось 15 мешков янтаря различных фракций весом 111 кг.
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"Сейчас продолжается осмотр и установка точного веса янтаря.", - говорится в сообщении.
В Ровенской области полицейские изъяли 858 кг янтаря стоимостью $ 1,2 млн. По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность.
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