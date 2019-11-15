В Венеции объявили чрезвычайное положение - затопило более 80% города

Венецию затопило - объявили чрезвычайное положение. Фото: radiosvoboda.org

В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за второй по масштабам наводнение за всю историю города. На днях из-за больших приливы затопило более 80% города

50 лет город не видел подобной наводнения, сообщает eurointegration

Правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Деньги потратят на неотложные нужды для поддержки и население, об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Под водой оказалось 80% города, находящегося в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вода достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг. Правительство планирует выделить компенсации пострадавшим: частным лицам - 5 тыс. евро, предпринимателям и магазинам - 20 тыс. евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях.

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Правительство Италии планирует также ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда приток превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

В Венеции вечером 12 ноября произошла сильнейшая за последние 50 лет наводнение. Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы, погибли два человека.