В Ужгородском университете вспышка дифтерии

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В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией.

"Все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования. Необходимо убедиться, что они носители инфекции, действительно больные", - сообщил директор Областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

Кроме этого, 22 октября в инфекционную больницу попали двое людей, у которых диагностирован дифтерию миндалин, легкое течение. Их состояние удовлетворительное. Также в больнице продолжают лечение первого студента-иностранца, у которого обнаружили дифтерию 17 октября.

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"Все инфицированные дифтерией - студенты-иностранцы Ужгородского национального университета из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", - сообщил он.

В Хмельницком зарегистрировали первый случай дифтерии. Заболела 21-летняя жительница Хмельницкого, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии.