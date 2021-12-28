В урочище застрелили хирурга

В урочище на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области застрелили 39-летнего мужчину.

Это произошло во время охоты 26 декабря, сообщили сегодня в отделе коммуникации областной полиции.

"Охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник выстрелил из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харьковской области во время охоты застрелили 39-летнего мужчину. В него из ружья случайно попал товарищ

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Убитый – заведующий хирургическим отделением Полтавской городской больницы №2 Роман Ростовский. Почти 20 лет своей жизни он отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов, сообщили на странице медучреждения в Facebook.

Автор: facebook.com/kp2likarnyaPoltava Убитый – заведующий хирургическим отделением Полтавской городской больницы №2 Роман Ростовский. Пуля прошила хирургу левый висок

Отмечается, что врач пришел работать во 2-ю больницу еще интерном, а год назад возглавил хирургическое отделение лечебного учреждения.

Пуля прошила хирургу левый висок.

40-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Под Николаевом во время охоты застрелили 44-летнего Александра Жолудя. Семь лет был заместителем военного комиссара Николаевщины. До этого служил в 79-й десантной бригаде. Уволился из комиссариата за две недели до смерти. Получил огнестрельное ранение в грудь. Потерпевший экс-военный приехал на охоту со знакомыми, действующими военнослужащими.