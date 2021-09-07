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вторник, 07 сентября 2021 18:10

В Умани хасиды устроили пожар на балконе

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В Умани хасиды устроили пожар на балконе
Спасатели потушили пожар огнетушителем. Фото: ДСНС Украины

В Умани хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу. Это привело к пожару.

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6", - сообщает ДСНС Украины в Facebook.

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Пожар разгорелся на шестом этаже. Спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.

В Умань на празднование иудейского Нового года Рош-Гашана прибудет около 20 тыс. паломников из Израиля. С 30 августа пограничники уже осуществили оформление более 3 тыс. паломников-хасидов.

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