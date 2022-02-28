В Україну з Хорватії воювати проти Росії вирушать перші добровольці

Добровольцы из Хорватии изъявили желание воевать против России. Фото: Pexels

Из Хорватии в Украину воевать против российской армии отправляются первые добровольцы.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на репортера хорватского телеканала Nova TV Ивана Чоркало.

У них уже есть боевой опыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает

"За несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. У них есть предварительный военный опыт, полные духа и желание помочь украинской армии"

"Спасибо, братья!", - говорится в сообщении.

Мир с Украиной: по меньшей мере 48 государств осудили нападение России. Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу Сингапур, Палестина, Белиз.