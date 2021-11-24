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среда, 24 ноября 2021 14:21

В Украине задержали участников международной хакерской группировки
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В Украине задержали участников международной хакерской группировки Phoenix, которые специализировались на дистанционном взламывании мобильных устройств и незаконном сборе персональных данных.

В группировку входили пятеро жителей Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение и технические средства. Для доступа к учетным записям пользователей мобильных устройств хакеры использовали фишинговые ресурсы - копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и тому подобное", - говорится в сообщении.

Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком сайте, предоставлял злоумышленникам пароль к своей учетной записи. Мошенники копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне. Она позволяла снимать средства со счетов граждан и за $200 продавать третьим лицам информацию об их частной жизни.

Преступники более двух лет занимались разблокировкой похищенных и утерянных айфонов, которые перепродавали через сеть подконтрольных магазинов в столице и Харькове.

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СБУ разоблачила международную хакерскую группу
Фото: ssu.gov.ua
Злоумышленники взламывали мобильные телефоны
Задержанные воровали пароли и продавали конфиденциальную информацию
Злоумышленники взламывали мобильные телефоны
СБУ разоблачила международную хакерскую группу

В ходе обысков в подпольных технических центров, которые функционировали под видом магазинов по продаже телефонов, а также фактического проживания злоумышленников правоохранители изъяли:

- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности;

- программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в учетные записи;

- похищены мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

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В Виннице осужденный организовал схему завладения деньгами с банковских счетов граждан. В преступную группировку входили компьютерщики на свободе. Правонарушители взламывали аккаунты популярных торговых онлайн-ресурсов, создавали фишинговые сайты, где покупатели оставляли заказ. В дальнейшем звонили покупателям и представлялись сотрудниками интернет-платформы. Предлагали заполнить электронную форму для отправки товара.

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