Айтишники помогали заключенным из Винницы "обчищать" счета украинцев

В Виннице осужденный организовал схему завладения деньгами с банковских счетов граждан.

В преступную группировку входили айтишники на свободе, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

"В состав группы входили около 10 участников, двое из которых отбывают наказание за совершение тяжких имущественных преступлений. Через своих сообщников осужденные получали телефоны, сим-карты пароли доступа к фишинговым сайтам", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Правонарушители взламывали аккаунты популярных торговых онлайн-ресурсов, создавали фишинговые сайты, где покупатели оставляли заказ. В дальнейшем звонили покупателям и представлялись сотрудниками интернет-платформы. Предлагали заполнить электронную форму для отправки товара.

"Таким образом, они получали платежные реквизиты потерпевших и списывали их средства на свои счета и электронные кошельки. Присвоили более 300 тысяч гривен", - добавили в сообщении.

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Во время проведения обыска по месту отбывания наказания у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, черновые записи с карточными счетами, "прибыль" и другие доказательства их причастности.

За такое преступление предусматривается до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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