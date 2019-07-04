В Украине обнаружили ядовитого тарантула

Опасных пауков заметили в городе Лозовая Харьковской области.

Местные жители предполагают, что это ядовитый южнорусский тарантул, сообщает "Город Х".

"Знакомая прислала это фото. Позавчера вечером в районе 3-го микрорайона увидели этого паука (размер 7 см) и бросили в него камнем. С его спины тут же разбежались сотни паучков. Возможно, нужна дезинсекция в том районе? Или хотя бы предупредите детей, чтобы были осторожны и не брали в руки!", - рассказала местная жительница Юлия Черных.

Автор: "Обозреватель" На Харьковщине нашли ядовитых пауков

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Укус этого паука вызывает местный отек. Для людей яд не смертельный. После укуса кожа у человека иногда становится желтого цвета и остается такой около двух месяцев

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