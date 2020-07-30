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четверг, 30 июля 2020 12:11

В Украине объявили штормовое предупреждение

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В Украине объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили I уровень опасности, желтый. Фото: pixabay

Погода в Украине сегодня значительно ухудшится.

Синоптики предупредили о дождях, грозах и шквальном ветре до 20 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Сегодня днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с.

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Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Непогода в Волынской области сорвала и повредила крыши жилых домов, хозяйственных сооружений, повалила деревья. В Луцком районе, в частности, повалены 12 деревьев, жертв и пострадавших нет.

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