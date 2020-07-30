Ураган на Волыни повредил местные хозяйства

Подразделения ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали. Фото: ГСЧС

Непогода в Волынской области сорвала и повредила крыши жилых домов, хозяйственных сооружений, повалила деревья.

В Луцком районе, в частности, повалены 12 деревьев, жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

"На Волыни 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП, повалены 4 дерева", - написали в сообщении.

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Подразделения ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали.

К восстановлению электричества привлекли бригады облэнерго. От ДСНС работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Хмельницком прошли сильный ливень и ураган. В результате улицы города затопило. Мощный ветер повалил деревья и столбы. Фото и видео последствий непогоды люди публикуют в соцсетях.