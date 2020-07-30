Ураган на Волыни повредил местные хозяйства

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Просмотров: 207
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 630
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 504
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1071
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7839
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
11
4
3
3
Под Киевом водитель сбила мотоциклиста
Под Киевом водитель сбила мотоциклиста
Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом
Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом
Гастролировали по областям: рассказали, сколько награбили взрыватели банкоматов
Гастролировали по областям: рассказали, сколько награбили взрыватели банкоматов
Расстрел элитного Mercedes на трассе: что рассказали в полиции
Расстрел элитного Mercedes на трассе: что рассказали в полиции
На трассе расстреляли элитный Mercedes. Есть жертва
На трассе расстреляли элитный Mercedes. Есть жертва
Видео
Все видео
Ураган на Волыни повредил местные хозяйства
Ураган на Волыни повредил местные хозяйства
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках
Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Подростки прыгали в Днепр с вагона метро: показали экстремальное видео
Подростки прыгали в Днепр с вагона метро: показали экстремальное видео
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Просмотров: 216
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 585
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 504
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1287
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 10:26

Ураган на Волыни повредил местные хозяйства

  Комментировать
Ураган на Волыни повредил местные хозяйства
Подразделения ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали. Фото: ГСЧС

Непогода в Волынской области сорвала и повредила крыши жилых домов, хозяйственных сооружений, повалила деревья.

В Луцком районе, в частности, повалены 12 деревьев, жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

"На Волыни 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП, повалены 4 дерева", - написали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозы со шквальным ветром пройдутся по Украине: где ждать непогоды

Подразделения ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали.

К восстановлению электричества привлекли бригады облэнерго. От ДСНС работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Хмельницком прошли сильный ливень и ураган. В результате улицы города затопило. Мощный ветер повалил деревья и столбы. Фото и видео последствий непогоды люди публикуют в соцсетях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ураган на Волыни повредил местные хозяйства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Украинцы основали военную организацию

Циркуляр продолжил русификацию украинцев

В Коломые выступили индейцы и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 15651
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 13681
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9972
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу 1 Просмотров: 5931
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5769
Происшествия
Украинского рэпера нашли расчлененным в Петербурге
Украинского рэпера нашли расчлененным в Петербурге Просмотров: 513
Под Киевом водитель сбила мотоциклиста
Под Киевом водитель сбила мотоциклиста
3
 Просмотров: 297
Ревнивец поджег жену в постели
Ревнивец поджег жену в постели Просмотров: 306
Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом
Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом
11
 Просмотров: 297
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 299
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua