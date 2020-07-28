Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком

В Хмельницком прошел сильный ливень и ураган.

В результате, улицы города затопило. Мощный ветер повалил деревья и столбы. Фото и видео последствий непогоды люди публикуют в соцсетях.

Как информирует Depo.Хмельницький, вследствие молний и грома несколько многоэтажек остались без света. Коммунальщики объяснили, что это произошло из-за обрыва на высоковольтной линии.

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"Из-за отсутствия электричества не подается, скорее всего, и вода", - отмечается в сообщении.

На Закарпатье в результате кратковременных ливней произошли подтопления в отдельных населенных пунктах в горных районах. Там вода разлилась на проезжую часть, разрушены мостки и берегоукрепления.



