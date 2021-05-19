В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт

В учебнике "Украинский язык" за 10 класс авторства Александра Авраменко за 2018 год нашли ссылку на сайт для взрослых.

Его разместили в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Вбивая ссылки в поиск, открывается порносайт.

Автор учебника об этом уже знает и обратился к киберполиции.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по поводу этой ссылки и отреагировали на это. Мы пожаловались киберполиции", - рассказала помощница языковеда Александра Авраменко Оксана Авраменко, передает tsn.ua.

Автор: tsn.ua Автор учебника об этом уже знает и обратился к киберполиции

Автор: tsn.ua Сейчас ссылка на администрацию города Новомиргород несколько иная , чем заявлена в учебнике - rada-novomirgorod.gov.ua

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Ссылки на администрацию города Новомиргород несколько иные, чем заявлено в учебнике - rada-novomirgorod.gov.ua.

В Министерстве науки и образования Украины инцидент пока не комментируют.

Издательство "Грамота" переделало условное обозначение Украинв без Крыма в учебниках истории для девятых-десятых классов. В марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым. В министерстве назвали это "досадной ошибкой".