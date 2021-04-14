Крым исчез с карты Украины в учебниках по истории

Украину без Крыма заметили в учебниках для 9-го и 10-го классов. Фото: Історична правда

Издательство "Грамота" переделало условное обозначение Украинв без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов. В марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым.

В министерстве назвали это "досадной ошибкой" и сообщили, что издательство переделало условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института, говорится в ответе МОН на запрос Общественного.

Новые образцы передадут в департаменты образования и науки области, Киевской городской государственной администрации для вклейки на соответствующих страницах в обоих учебниках в учебных заведениях.

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Украину без Крыма заметили в учебниках для 9-го и 10-го классов историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.