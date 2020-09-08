В Турции умер украинец: знакомые говорят, что от коронавируса

Автор: https://www.facebook.com/viktoria.lyach Знакомые говорят, что мужчина умер от коронавируса

Житель поселка Виноградов Береговского района Закарпатской области умер в Турции. Он поехал на отдых с женой и дочерью. Об этом в соцсети Facebook сообщила подруга семьи Ирина Гуцол.

"У моей коллеги умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших", - написала Ирина Гуцол.

Также на своей странице о смерти мужа написала жена Виктория Лях.

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"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был нашим замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будет жить вечно в наших сердцах и мыслях", - написала Виктория

Сейчас Виктория с дочкой находятся в Турции. Они нуждаются в средствах для транспортировки тела в Украину.

В Италии нашли мертвым 23-летнего украинца.Тело обнаружили в гостиничном номере Villa Delle Rose в Олегио, в нескольких километрах от аэропорта Милана "Мальпенса".